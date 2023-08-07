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İskenderun'da hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

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Hatay'ın merkez İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde evlerde gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaparken, A.H. ve M.J. isimli şüphelileri çalınan eşyalarla birlikte yakaladı. Zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Hatay'ın merkez İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde evlerde gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı.

Şüphelilerin A.H. ve M.J. olduklarını tespit eden ekipler, zanlıları çalınan eşyalarla yakaladı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güncel Haberler

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