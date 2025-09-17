Haberler

İskenderun'da Hırsızlık Şüphesi: Şüpheli Adli Kontrolle Serbest

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Toroslar EDAŞ'a ait bir araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin üstünde hırsızlıkta kullanılabilecek çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince, Çay Mahallesi'nde Toroslar EDAŞ'a ait bir araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İ.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin üzerinde, iş eldiveni, elektrik kesme aparatı ve iş güvenliği elbiseleri ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
