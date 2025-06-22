İskenderun'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosiklet ve elektrik bisiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen A.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, çalıntı eşyalarla birlikte cezaevine gönderildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerdeki motosiklet ve elektrik bisiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen şüpheli A.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının adresinde çalıntı motosiklet ve elektrikli bisiklet bulundu.
Hakkında farklı suçtan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen A.Ö, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel