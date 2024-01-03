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İskenderun'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hurda toplayan işletmeleri denetledi. Denetimdeki sorgusunda hırsızlık suçundan arandığı belirlenen E.Ö. gözaltına alındı. Ekipler, eksiklik tespit edilen 18 işletme hakkında işlem yaptı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hurda toplayan işletmeleri denetledi.

Denetimdeki sorgusunda hırsızlık suçundan arandığı belirlenen E.Ö. gözaltına alındı.

Ekipler, eksiklik tespit edilen 18 işletme hakkında işlem yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Hırsızlık Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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