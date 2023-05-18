İskenderun'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık şüphelisi bir kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden 3 dizüstü bilgisayarın çalınması üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis, G.K'yi gözaltına aldı, çalıntı bilgisayarlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K, ilgili hakimlikçe tutuklandı.