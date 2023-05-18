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İskenderun'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

İskenderun'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık şüphelisi bir kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden 3 dizüstü bilgisayarın çalınması üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis, G.K'yi gözaltına aldı, çalıntı bilgisayarlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K, ilgili hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık şüphelisi bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden 3 dizüstü bilgisayarın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin G.K. olduğunu belirledi.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis, G.K'yi gözaltına aldı, çalıntı bilgisayarlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K, ilgili hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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