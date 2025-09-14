Haberler

İskenderun'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Kurtuluş Mahallesi'nde 3 farklı iş yerinden hırsızlık yapıldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde 3 farklı iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.G.K. ve B.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.G.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
500
