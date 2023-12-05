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İskenderun'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

5 Aralık 2023 10:21 Son Güncelleme: 10:23 Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evden yapılan hırsızlıkla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.