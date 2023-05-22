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İskenderun'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İskenderun'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphe ettikleri bir motosikletliyi durdurdu.

Ekipler aramada, çalıntı kaydı bulunan motosiklet, çalıntı olduğu tespit edilen 2 kol saati, Z.A adına kayıtlı hesap cüzdanı, 6 bin 300 lira, 2 sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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