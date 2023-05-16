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İskenderun'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İskenderun'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 4 ayrı hırsızlığın şüphelisi olarak aranan B.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, B.A'yı saklandığı evde yakaladı. Evde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 4 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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