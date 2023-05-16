İskenderun'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 4 ayrı hırsızlığın şüphelisi olarak aranan B.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, B.A'yı saklandığı evde yakaladı. Evde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 4 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.