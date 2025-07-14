İskenderun'da Hırsızlık Şüphelilerine Tutuklama

İskenderun'da Hırsızlık Şüphelilerine Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, farklı mahallelerde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Emniyet ekipleri, zanlıların adreslerinde çalıntı malzemeler ele geçirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerdeki iş yeri ve evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen M.K, A.E. ve Y.A'yı yakaladı.

Zanlıların adreslerinde çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve Y.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu

Finalde skandal! Luis Enrique, Joao Pedro'ya vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla

Eski dostlar kanlı bıçaklı oldu! Son hamle Elon Musk'tan geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.