İskenderun'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki 2 iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen O.D, Z.D. ve S.C'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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