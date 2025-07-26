İskenderun'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki 2 iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen O.D, Z.D. ve S.C'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel