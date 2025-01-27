Üye Girişi
Haberler
Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Menajer Ayşe Barım'a tutuklama talebi!
Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın

Ne oluyor bu otellere? Bu sefer inşaatta yangın çıktı
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

Kim cumhurbaşkanı olsun? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı

AK Parti'den dikkat çeken İmralı çıkışı!

İskenderun'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

İskenderun'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde çalıntı eşyalar ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, hırsızlık için İsmet İnönü Mahallesi'ndeki ikamete girdikleri belirlenen H.N.Y, U.C.U, O.Z.T, A.S, E.K. ve M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen televizyon, 2 kol saati ve 2 kolye ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
img

78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni kahretti
img

Bu kart durduk yere para kesiyor
img

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı! Taleplere yetişemiyorlar

78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Talisca resmen Fenerbahçe'de!
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
Bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

2 kızını öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.