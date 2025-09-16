İskenderun'da Hırsızlık Olayı: 1 Zanlı Tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 12 Eylül'de gerçekleşen hırsızlık olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 4 şüphelinin cep telefonlarını çalarken görüntülendiği kayıtta, 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'inin tutuklandığı hırsızlık olayının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kurtuluş Mahallesi'nde 12 Eylül'de 3 iş yerinden 14 cep telefonunun çalındığı hırsızlık olayının güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.
Görüntüde, yüzlerini kıyafetle gizlemeye çalışan 4 şüphelinin, çaldıkları eşyaları sırt çantalarına koyması yer aldı.
İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlıdan K.G.K. tutuklanmış, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel