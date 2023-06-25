Üye Girişi
Haberler
İskenderun'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı

İskenderun'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde silah sesi duyulması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, havaya ateş açtığı tespit edilen İ.H'yi gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde ruhsatsız 3 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde silah sesi duyulması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, havaya ateş açtığı tespit edilen İ.H'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde ruhsatsız 3 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

İskenderun Hisarcık Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title