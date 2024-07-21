İskenderun'da havaya ateş açan 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 5 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arazide tabanca ve tüfeklerle ateş ederken çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan 5 kişinin kimliğini belirledi. Gözaltına alınan zanlılar İ.K, S.B.K, A.O, B.İ. ve H.G'nin adreslerinde ruhsatsız 5 tabanca ve 2 tüfek ile 28 kartuş ve 48 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 5 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arazide tabanca ve tüfeklerle ateş ederken çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan 5 kişinin kimliğini belirledi.
Gözaltına alınan zanlılar İ.K, S.B.K, A.O, B.İ. ve H.G'nin adreslerinde ruhsatsız 5 tabanca ve 2 tüfek ile 28 kartuş ve 48 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.