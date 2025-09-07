Haberler

İskenderun'da Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen Halk Sağlığı Haftası etkinliklerinde vatandaşlara fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı. Fizyoterapist Serpil Çiçek, sağlıklı yaşam için egzersizin faydalarını vurguladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce Sağlık Yaşam Parkı'nda kurulan stantta vatandaşlara bilgiler verildi.

Fizyoterapist Serpil Çiçek burada yaptığı konuşmada, Sağlık Haftası kapsamında fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla burada olduklarını söyledi.

Çiçek, vatandaşları egzersiz ve hareketin faydaları konusunda bilgilendirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
