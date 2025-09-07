İskenderun'da Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce Sağlık Yaşam Parkı'nda kurulan stantta vatandaşlara bilgiler verildi.

Fizyoterapist Serpil Çiçek burada yaptığı konuşmada, Sağlık Haftası kapsamında fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla burada olduklarını söyledi.

Çiçek, vatandaşları egzersiz ve hareketin faydaları konusunda bilgilendirdiklerini belirtti.