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İskenderun'da güvenlik güçleri hırsız ve yağmacılara karşı denetim yapıyor

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İskenderun'da güvenlik güçleri hırsız ve yağmacılara karşı denetim yapıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki 10 ili etkileyen depremler sonrası güvenlik güçleri, Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsız ve yağmacılara karşı denetim gerçekleştiriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki 10 ili etkileyen depremler sonrası güvenlik güçleri, Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsız ve yağmacılara karşı denetim gerçekleştiriyor.

İlçenin çok sayıda noktasında asker ve polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol ediyor.

Depremde hasar gören aracı taşıyan çekiciyi durduran güvenlik güçleri, bu otomobilin çekme belgesini ve ruhsatını da kontrol etti.

Durdurdukları araçlarda detaylı arama yapan ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu da gerçekleştiriyor.

Bazı vatandaşlar ise denetim yapan güvenlik güçlerine memnuniyetini bildirerek, teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Akdeniz Hatay Güncel Haberler

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