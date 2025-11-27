İskenderun'da Günübirlik Tesislere Denetim
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, günübirlik konaklama tesislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. 10 tesisin incelendiği denetimde, bazı eksiklikler tespit edilerek cezai işlemler uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, günübirlik konaklama hizmeti sunan 10 tesisi inceledi.
Denetimde 57 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolünü yapan ekipler, tesislerden 3'ünün kamera kayıt sisteminin, 2'sinin vergi levhasının, 1'inin de ruhsatının olmadığını belirledi.
Ekipler, eksiklik tespit edilen işletmelere cezai işlem uyguladı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel