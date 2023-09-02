İskenderun'da günübirlik konaklama yerlerinde denetim yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde günübirlik konaklama yerlerinde yapılan denetimde 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi ve aranan bir şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde günübirlik konaklama yerlerinde denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günübirlik konaklama hizmeti veren 11 işletmeyi denetledi.
Çalışmada 1 kurusıkı tabanca ele geçiren polis, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel