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İskenderun'da günübirlik konaklama yerlerinde denetim yapıldı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde günübirlik konaklama yerlerinde yapılan denetimde 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi ve aranan bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde günübirlik konaklama yerlerinde denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günübirlik konaklama hizmeti veren 11 işletmeyi denetledi.

Çalışmada 1 kurusıkı tabanca ele geçiren polis, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel

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