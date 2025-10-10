İskenderun'da Günübirlik Konaklama Tesislerine Denetim
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, günübirlik konaklama tesislerinde yapılan denetimlerde bir tesise 136 bin 189 lira ceza kesildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, günübirlik konaklama tesislerine yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, günübirlik 7 tesiste eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde 48 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, ruhsatı iptal edildiği halde misafir ağırlayan 1 konaklama tesisine 136 bin 189 lira ceza uyguladı.
