İskenderun'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araçta 2 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte yapılan denetimlerde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ekipler araç sürücüsünü gözaltına aldı.