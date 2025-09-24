Haberler

İskenderun'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araçta 2 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde bir aracı durdurarak sürücüsünü gözaltına aldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araçta 2 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte yapılan denetimlerde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ekipler araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
