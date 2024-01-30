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İskenderun'da Gümrük Kaçağı 38 Cep Telefonu Ele Geçirildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 38 cep telefonu ele geçirildi. İş yeri sahibine adli işlem uygulandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı 38 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde Y.D'nin iş yerini aradı.

Aramada, gümrük kaçağı 38 cep telefonu ele geçirildi, iş yeri sahibine adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Hatay Suç Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

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