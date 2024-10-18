İskenderun'da Giysi Dükkanında Beton Tavan Çöktü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir giysi dükkanının beton tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda yaralanan olmadı, ancak dükkanda maddi hasar meydana geldi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinin beton tavanında çökme meydana geldi.
Dumlupınar Mahallesi'nde bir giysi dükkanın beton tavanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Çökme sırasında yaralanma yaşanmazken dükkanda maddi hasar meydana geldi.
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