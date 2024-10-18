İskenderun'da Giysi Dükkanında Beton Tavan Çöktü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinin beton tavanında çökme meydana geldi.

Dumlupınar Mahallesi'nde bir giysi dükkanın beton tavanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çökme sırasında yaralanma yaşanmazken dükkanda maddi hasar meydana geldi.