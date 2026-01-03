Haberler

İskenderun'da gıda, hijyen ve fiyat etiketi denetimi yapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gıda, hijyen ve fiyat etiketi denetimi yapıldı. Zabıta ekipleri, alışveriş merkezlerindeki gıda işletmelerinin hijyen koşullarını, ürünlerin saklama süreçlerini ve fiyat etiketlerini kontrol ederek, kurallara uymayan işletmelere ceza kesti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
