İskenderun'da gıda, hijyen ve fiyat etiketi denetimi yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gıda, hijyen ve fiyat etiketi denetimi yapıldı. Zabıta ekipleri, alışveriş merkezlerindeki gıda işletmelerinin hijyen koşullarını, ürünlerin saklama süreçlerini ve fiyat etiketlerini kontrol ederek, kurallara uymayan işletmelere ceza kesti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gıda, hijyen ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildi.
İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede alışveriş merkezlerindeki gıda işletmelerine yönelik denetim yaptı.
Ekipler, işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin üretim ve saklama süreçleri, son kullanma tarihleri ile fiyat etiketlerini inceledi.
Kontrollerde kurallara ve halk sağlığına uymayan işletmelere ceza kesildi.