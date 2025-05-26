İskenderun'da Gasp ve Darp İddiası: Üç Şüpheli Tutuklandı

İskenderun'da Gasp ve Darp İddiası: Üç Şüpheli Tutuklandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde gasp ve darp iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayda silah ve bıçak kullanılarak bir kişi darbedilip para ve cep telefonları alındığı belirtildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gasp ve darp iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bekbele Mahallesi'nde silah ve bıçak kullanılarak araca bindirilen bir kişinin darbedilip para ve cep telefonunun zorla alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adresleri belirlenen şüpheliler S.E, M.Y, G.B. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Aramalarda, ruhsatsız tabancayla mağdurun gasp ve darbedildiği görüntülerin yer aldığı belirlenen 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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