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İskenderun'da Freni Arızalanan İş Makinesi 7 Araca Çarptı: 8 Yaralı

İskenderun'da Freni Arızalanan İş Makinesi 7 Araca Çarptı: 8 Yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan iş makinesi, 7 araca çarparak 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan, 7 araca çarpıp, 8 kişinin yaralanmasına neden olan iş makinesinin yokuş aşağı hızla ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında İskenderun'un Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki iş makinesi, yokuş aşağı giderken freni arızalandı. Operatörün kontrolünü yitirdiği iş makinesi, hızlanıp yol üzerinden araçlara, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada 7 araç zarar görürken, 8 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Operatör M.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yaralıların 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bu arada, iş makinesinin yokuş aşağıya hızla ilerlediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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