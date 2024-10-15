İskenderun'da Freni Arızalanan İş Makinesi 7 Araca Çarptı: 8 Yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan bir iş makinesi, 7 araca çarparak 8 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan iş makinesinin 7 araca çarptığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Denizciler Mahallesi'nde M.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen iş makinesinin freni, seyir halindeyken arızalandı.
Kontrolden çıkan iş makinesi, 7 araca ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bazı vatandaşlar iş makinesinin yoldan geçmesine tepki gösterdi.
Öte yandan freni arızalanan iş makinesinin ilerleyişi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.