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İskenderun'da Fren Arızası Sebebiyle Trafik Kazası: 3 Yaralı

İskenderun'da Fren Arızası Sebebiyle Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan bir hafriyat kamyonu 5 araca çarparak kazaya neden oldu. Olayda 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan kamyonun 5 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

M.N.A. yönetimindeki 07 MSG 16 plakalı hafriyat kamyonu, Antakya-İskenderun kara yolu Şekere mevkisinde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak 5 araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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