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İskenderun'da Fren Arızası: 7 Araca Çarpan İş Makinesi Kazaya Neden Oldu

İskenderun'da Fren Arızası: 7 Araca Çarpan İş Makinesi Kazaya Neden Oldu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde fren sisteminde arıza meydana gelen bir iş makinesi 7 araca çarparak 8 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde fren sisteminde arıza oluşan iş makinesi 7 araca çarptı, kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun'un Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen iş makinesi seyir halindeyken fren sistemi arızalandı. Kontrolden çıkan iş makinesi, 7 araca zarar verdikten sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan 8 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören araçlar olay yerinden çekilerek yol trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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