İskenderun'da Fırına Giren Yılan Vatandaşlar Tarafından Öldürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir fırına giren ve itfaiye ekibi tarafından yakalanan yılan, vatandaşlarca öldürüldü. İtfaiye erlerinin aparatla tuttuğu yılanın, vatandaşlarca kürekle vurularak öldürülmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir fırına giren ve itfaiye ekibi tarafından yakalanan yılan, vatandaşlarca öldürüldü. İtfaiye erlerinin aparatla tuttuğu yılanın, vatandaşlarca kürekle vurularak öldürülmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Prireis Mahallesi'nde bir fırının içerisinde yılan olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, fırın içindeki yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı, aparat yardımıyla yakaladı. Çevrede bulunan vatandaşlar, itfaiye erlerinin yakaladığı yılanı engellemelere rağmen kürek ve sert cisimlerle vurarak öldürdü. Yılanın vatandaşlarca öldürülmesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.