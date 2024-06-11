İskenderun'da firari 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü ve 1 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde firari 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E, H.İ.Ö. ve Y.Y. ile firari şüpheli M.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. serbest bırakıldı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.