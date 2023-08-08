İskenderun'da Evden ve Oto Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık ve oto hırsızlığı yapan şüpheliler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İskenderun ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelileri M.K. ile M.C. suçüstü yakalanırken, oto hırsızlığı yapan A.A. ve U.F. de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde çeşitli hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık ve oto hırsızlığı yapan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde asayişin ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelileri M.K. ile M.C. suçüstü yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden oksijen tüpleri, seyyar elektrik kablosu, spiral, çekiç, balyoz, kerpeten, murç, demir çerçeve, demir korkuluk ve demir kapı ele geçirildi.

İskenderun'un Muradiye Mahallesi'nde de oto hırsızlığı yapan A.A. ve U.F. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 1 çalıntı kamyonet ele geçirildi. - HATAY