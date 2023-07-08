İskenderun'da Evden Hırsızlık Yapan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde klima dış ünitesi, kalorifer peteği, bakır elektrik kablosu, demir ve süs eşyası bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 şüpheli, girdikleri evden hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde devriye gezerken 2 zanlının bir evden hırsızlık yapmaya çalıştığını fark etti.

Ekipler, V.O. ile M.Ç'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Klima dış ünitesi, 2 kalorifer peteği, 5 kilogram bakır elektrik kablosu, 2 çuval demir ve su musluğu, avize ile süs eşyası ele geçirildi.