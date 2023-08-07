İskenderun'da Evden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarını çözmek için yapılan çalışmalar sonucunda A.H. ve M.J. isimli şahısların suçlu olduğu belirlendi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada çalıntı eşyalar ele geçirildi. A.H. ve M.J. tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

İlçede farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarını çözmek için Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Polisler yaptıkları çalışma sonucunda hırsızların A.H. ile M.J. olduğu belirlendi. Depremzede vatandaşların evlerine girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen şahıslar Barıştepe Mahallesi'nde bulunan ikametlerinde asayiş ekipleri tarafından yakalandı. İkamette yapılan aramada 1 televizyon, 2 kulaklık, 3 saat, 1 tablet ve 2 traş makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H. ile M.J. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - HATAY