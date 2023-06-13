İskenderun'da evden hırsızlık şüphelileri yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyon sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklama kararı çıkan şüphelilerden biri cezaevine gönderilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İsmet İnönü Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkla ilgili 3 şüphelinin kimlikleri ve adreslerini tespit etti.

Operasyon düzenlenen adreslerde çalınan eşyalardan bazıları bulundu, 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.