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İskenderun'da evden hırsızlık şüphelileri tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Polis ekipleri, Savaş Mahallesi'nde 4 ayrı evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin L.Y, Ö.Y, M.C. ve Y.T. olduğu tespit edilirken, çalınan malzemeleri satın alan hurdacı M.D'de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, polis ekipleri, Savaş Mahallesi'nde 4 ayrı evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin L.Y, Ö.Y, M.C. ve Y.T. olduğu tespit edilirken, çalınan malzemeleri satın alan hurdacı M.D'de gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Hatay Tutuklama Hırsızlık Adliye Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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