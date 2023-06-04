İskenderun'da Evden Hırsızlık Olayı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen evden klima hırsızlık olayının şüphelileri polis tarafından yakalandı. Şüpheliler F.K. ile E.R. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilip yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun Çay mahallesinde meydana gelen evden klima hırsızlık olayının şüphelileri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler F.K. ile E.R. polisin çalışması sonucu yakalandı, çalınan klimalar da bulundu. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY