İskenderun'da Evde Yılan Panigi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin merdiven boşluğuna giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya bırakıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin merdiven boşluğuna giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya bırakıldı.
Akarca Mahallesi'ndeki müstakil evinin merdiven boşluğuna yılan girdiğini gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin çalışmasıyla yakalanan yılan, doğaya salındı.