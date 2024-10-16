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İskenderun'da Eşini Vuran Yaşlı Adam Tutuklandı

İskenderun'da Eşini Vuran Yaşlı Adam Tutuklandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, maddi sorunlar yüzünden tartıştığı Suriye uyruklu eşi Manal Kıyılı'yı av tüfeğiyle vurarak öldüren 69 yaşındaki Hasan Kıyılı tutuklandı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 3 ay önce evlendiği Suriye uyruklu eşi Manal Kıyılı'yı (55) av tüfeğiyle vurarak öldüren Hasan Kıyılı (69), tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Bekbele Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Emekli Hasan Kıyılı ile ilk eşinin bir süre önce ölümünün ardından evlendiği Manal Kıyılı arasında, iddiaya göre, maddi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Eşinin ayrılmak istemesi üzerine tartışma, kavgaya dönüştü. Kıyılı, evdeki av tüfeğiyle eşini vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manal Kıyılı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Hasan Kıyılı ise gözaltına alındı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Kıyılı, eşiyle maddi konularda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonucu olayın gerçekleştiğini ileri sürdü. Kıyılı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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