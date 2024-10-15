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İskenderun'da Eşini Av Tüfeği ile Öldüren Adam Gözaltına Alındı

İskenderun'da Eşini Av Tüfeği ile Öldüren Adam Gözaltına Alındı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 69 yaşındaki Hasan Kıyılı, 3 ay evli kaldığı 55 yaşındaki Suriye uyruklu eşi Manal Kıyılı'yı maddi sorunlar nedeniyle tartıştığı sırada av tüfeği ile vurdu. Olay sonrası Hasan Kıyılı gözaltına alındı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Hasan Kıyılı (69), 3 ay evlendiği Suriye uyruklu eşi Manal Kıyılı'yı (55) av tüfeği ile öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Bekbele Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Emekli Hasan Kıyılı ile ilk eşinin bir süre önce ölümünün ardından yalnız kalmamak için evlendiği Manal Kıyılı arasında iddiaya göre maddi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Eşinin kendinden ayrılmak istemesi üzerine tartışma, kavgaya dönüştü. Kıyılı, evdeki av tüfeğiyle eşini vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manal Kıyılı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Hasan Kıyılı gözaltına alındı. Manal Kıyılı'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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