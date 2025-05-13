ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum

İskenderun'da Engelliler Korosundan Türk Halk Müziği Konseri

İskenderun'da Engelliler Korosundan Türk Halk Müziği Konseri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında gerçekleşen konsere yoğun ilgi gösterildi. İskenderun Engelliyim Engel Tanımam Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, koroya dinleyiciler sık sık alkışlarla eşlik etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında engelliler korosu Türk Halk Müziği konseri verdi.

İskenderun Engelliyim Engel Tanımam Derneği tarafından İskenderun Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Seslendirilen eserlere dinleyiciler zaman zaman alkışlarla eşlik etti.

Konser sonunda koro üyeleri uzun süre alkışlandı.

Konsere İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Temel, Aile ve Sosyal Hizmetler İskenderun İlçe Müdürü Mehmet Okyay Akgöl, Halk Eğitim Müdürü Mehmet Akça ve aileler ile çocuklar katıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı

Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.