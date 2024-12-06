İskenderun'da Engelli Bireyler İçin Özel Etkinlik
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, engelli bireyler için düzenlenen etkinlikte pastacılık kursunda hazırlanan ürünler süslendi. İskenderun Halk Eğitimi Merkezi Müdürü, engellilerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, engelli bireyler düzenlenen etkinlikte buluştu.
Halk Eğitimi Merkezi ilçe Müdürlüğünce, İskenderun Belediyesi Engelsiz Atölyesi'nde etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, pastacılık kursunda hazırlanan ürünler, engelli bireyler tarafından süslendi.
İskenderun Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Akça, her bireyin bir engelli adayı olduğunu belirterek, engellilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.