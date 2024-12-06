İskenderun'da Engelli Bireyler İçin Özel Etkinlik

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, engelli bireyler düzenlenen etkinlikte buluştu.

Halk Eğitimi Merkezi ilçe Müdürlüğünce, İskenderun Belediyesi Engelsiz Atölyesi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, pastacılık kursunda hazırlanan ürünler, engelli bireyler tarafından süslendi.

İskenderun Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Akça, her bireyin bir engelli adayı olduğunu belirterek, engellilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.