İskenderun'da Engelli Bireyin Akülü Sandalyesi Çalındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli bir bireyin akülü tekerlekli sandalyesinin çalındığı iddiasıyla ilgili şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan sandalyeyi bulmak için çalışma başlattı ve şüpheli M.K. adlı kişiyi yakaladı. Engelli birey, sandalyesinin bulunmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti ve polis ekiplerine teşekkür etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli bireyin akülü tekerlekli sandalyesini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde doğuştan bedensel engelli Süleyman Onat'ın çalınan akülü tekerlekli sandalyesiyle ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli M.K'yi belirlenen adreste çalınan tekerlekli sandalyeyle yakaladı.
Onat, gazetecilere, sandalyesi bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
Sandalyesi çalındıktan sonra dışarı çıkamadığını anlatan Onat, polis ekiplerine teşekkür etti.
Şüpheli M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.