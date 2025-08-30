İskenderun'da Dron Destekli Asayiş ve Trafik Uygulaması

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, dron destekli asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirerek sürücü ve yayalar üzerinde GBT taraması yaptı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince dron destekli asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde uygulama yapıldı.

Uygulama noktalarında çevre güvenliği alan ekipler sürücü ve yayaların Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasını gerçekleştirdi.

Ekipler durdurdukları araçlarda da arama yaptı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
