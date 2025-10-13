İskenderun'da Dondurma Hırsızı Yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir marketin önündeki dolaptan 7 bin liralık dondurmaları çalan şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir marketin önündeki dolapta bulunan dondurmaların çalınmasına ilişkin aranan zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Eylül'de Numune Mahallesi'ndeki marketin önündeki dolapta muhafaza edilen dondurmaların çalınmasına ilişkin araştırmasını sürdürdü.
Güvenlik kamerası kaydından kimliği tespit edilen şüpheli S.S, evinde gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
İskenderun ilçesinde bir şüphelinin, marketin önünde bulunan dolaptaki yaklaşık 7 bin liralık dondurmaları çalması güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel