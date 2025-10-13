Haberler

İskenderun'da Dondurma Hırsızı Yakalandı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir marketin önündeki dolaptan 7 bin liralık dondurmaları çalan şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Eylül'de Numune Mahallesi'ndeki marketin önündeki dolapta muhafaza edilen dondurmaların çalınmasına ilişkin araştırmasını sürdürdü.

Güvenlik kamerası kaydından kimliği tespit edilen şüpheli S.S, evinde gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
