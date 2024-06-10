İskenderun'da depremzedelere prefabrik kütüphane

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin ağırlandığı İGSAŞ Yaşam Kent'te kurulan prefabrik kütüphane, yaklaşık 2 bin kitapla donatıldı.

İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki 517 konteynerlik yaşam alanına, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremden etkilenen çocukların eğitimine katkı amacıyla prefabrik kütüphane kuruldu.

Kütüphaneye, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve gönüllülerin desteğiyle yaklaşık 2 bin kitap yerleştirildi. Öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına destek olacak yayınlara da sahip kütüphane, pazar ve pazartesi dışındaki 5 gün hizmet veriyor.

Kütüphanede kitap okuyup ders çalışan ziyaretçiler, resim yapma imkanı da buluyor.

"Konteyner evlere yakın olmasından dolayı yoğun kullanılıyor"

İGSAŞ Yaşam Kent Koordinatörü Selman Tülü, AA muhabirine, konteynerlerde yaklaşık 1600 depremzedenin ağırlandığını söyledi.

Kütüphanenin, İskenderun Halk Kütüphanesine bağlandığını belirten Tülü, konteyner kentte etüt merkezi, sağlık ocağı, oyun parkı ile voleybol ve basketbol sahalarının da yer aldığını anlattı.

İskenderun Halk Kütüphanesi Müdürü Nebil Özdemir, proje sayesinde çocukların kitapla buluşturulduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin ders çalışabilmesine imkan sağlandığını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Çocuklar ödünç aldıkları kitaplarımızı okuduktan sonra geri getiriyorlar. Konteyner evlere yakın olmasından dolayı yoğun kullanılıyor. Deprem sonrası çocuklar bir nevi rehabilite oluyor. Burası çocukların her zaman başvurabilecekleri bir kaynak deposu, bilgi yuvası oldu."

"Sınavlara hazırlanmak isteyen çocuklar için kaynaklarımız var"

Özdemir, kitapların çoğunlukla anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik olduğunu belirterek, "Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin çok fazla gelmesinden dolayı memnunuz. Bu yaşlar, okuma ve kütüphane alışkanlığını başlatmak istediğimiz yaşlar. Sınavlara hazırlanmak isteyen çocuklar için kaynaklarımız var. Bunlardan yararlanıp ders çalışabilirler." dedi.

Ziyaretçilerden 10 yaşındaki Derin Su Arslan, kitapları çok sevdiği için kütüphanede vakit geçirdiğini anlattı.

Lise 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Muhammed Efe Aslan da şimdiden üniversite sınavına hazırlanmaya başladığını, buradaki kitaplardan yararlandığını kaydetti.