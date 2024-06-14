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İskenderun'da Depremzedelere Bayram Yardımı

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Türk Kızılay, İskenderun ilçesinde depremzedelere Kurban Bayramı dolayısıyla gıda, bayramlık kıyafet ve hijyen malzemeleri dağıttı. Yardımların devam edeceği belirtildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Türk Kızılay tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla depremzedelere gıda, bayramlık kıyafet ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.

Türk Kızılay İskenderun Şube Müdürü Seden İlhan, AA muhabirine, bu yıl da bayramda ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını söyledi.

Kurban Bayramı'nda gıda, bayramlık kıyafet ve hijyen malzemeleri dağıttıklarını belirten İlhan, yardımlarının bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı İskenderun Kızılay İnsan Hakları Güncel Haberler

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