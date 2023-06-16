İskenderun'da depremzedeler için 'sıfır atık' etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, konteyner kentlerde yaşayan çocuklarda "sıfır atık" konusunda farkındalık oluşması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından Atakaş Konteyner Kenti'nde "Çevre Kahramanı" temalı, "Temiz bir dünya için el ele" sloganıyla düzenlenen etkinliğe yaklaşık 350 çocuk katıldı.

Etkinlikte çocuklar, konteyner kentlerdeki çeşitli atıkları topladı.

Afyonkarahisar Çevre Mühendisleri Derneği Başkanı Birol İnan, AA muhabirine, İskenderun başta olmak üzere deprem bölgesindeki çocuklarda çevre farkındalığı ve temiz çevre duyarlılığı oluşturulması adına bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

İnan, etkinlikte çocukların çevre temizliğine katılmasını sağladıklarını belirterek, "Çocuklara güneşten korunmaları için şapka dağıttık. Daha sonra çocukları yaşlarına göre 4 gruba ayırdık. Sırayla küçükten büyüğe doğru kağıt, plastik, cam ve metal topladılar. Daha sonra da Sayın Valimizin göndermiş olduğu hediyeleri kendilerine dağıtarak hepsini çevre kahramanı ilan etmiş olduk." ifadelerini kullandı.