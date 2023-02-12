Üye Girişi
Haberi Paylaş

İskenderun'da depremin ardından Mehmetçik hırsız ve yağmacılara karşı nöbette

Güncel Haberler

İskenderun'da depremin ardından Mehmetçik hırsız ve yağmacılara karşı nöbette

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mehmetçik, yıkılan binaların çevresinde hırsız ve yağmacılara karşı denetim gerçekleştiriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mehmetçik, yıkılan binaların çevresinde hırsız ve yağmacılara karşı denetim gerçekleştiriyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da Mehmetçik, asayişin sağlanmasına destek veriyor.

Yıkılan binaların başında nöbet tutan askerler, ara sokaklarda gece gündüz demeden hırsızlara ve yağmacılara karşı devriye görevi yapıyor.

Mehmetçiği gören çevredeki vatandaşlar, yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title