İskenderun'da depremin 138. saatinde bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 138. saatinde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz altında kalan bir kişiye sağ ulaşıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 138. saatinde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz altında kalan bir kişiye sağ ulaşıldı. Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İlçede depremde yıkılan 4 katlı Demir Çelik Apartmanı'nın enkazında Safranbolu Jandarma Komando Birliği 1. Tabur 1. Bölük astsubayları, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İGA ve gönüllülerden oluşan ekip, göçük altından alınan ses üzerine kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremin 138. saatinde 44 yaşındaki Gökhan Çalışkan, enkaz altından sağ çıkarıldı. Çalışkan, sedyeyle ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma ekipleri, Çalışkan'ın babasını da kurtarmak için enkazdaki çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş İskenderun Hatay Güncel Haberler

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